Gominho largou tudo para ficar ao lado de Preta Gil: são melhores amigos há anos

Nas redes sociais, Preta Gil sempre posta fotos e mensagens de carinho em homenagem ao amigo. Recentemente, ela compartilhou um vídeo fofo dos dois. “O que seria de mim sem você?” escreveu. “Você que é um pouco de tudo na minha vida, né? Meu filho, meu irmão, meu colo! Um grande amigo que me apaixonei à primeira vista, com um coração acolhedor, plenamente do bem, que me mata de rir e que segura as minhas barras também”, completou.