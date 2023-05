Justus cita hábitos de Galisteu que reprovava no casamento e ela responde com humor: vídeo

Convidado da apresentadora Luciana Gimenez no podcast “Bagaceira Chique”, o empresário Roberto Justus relembrou o breve relacionamento que teve com Adriane Galisteu. Assim como a apresentadora fez recentemente, Justus afirmou que o casals e precipitou ao casar - e, além disso, frisou também as diferenças entre ele e Galisteu, declaração que repercutiu nas redes e foi seguida até por uma “indireta” da apresentadora.