Roberto, de "Pantanal", tem irmão que também é ator na vida real: os dois são muito parecidos

Cauê Campos foi um dos atores que ganhou destaque na mídia ao aparecer como Roberto no remake de "Pantanal". O personagem sofre uma morte trágica, mas a curiosidade em torno do artista só aumentou. O que muita gente não sabia é o que o intérprete do filho de Tenório (Murilo Benício) tem um irmão que também atua e é muito parecido com ele na vida real. Veja fotos!