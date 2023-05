Roberto de Carvalho homenageia Rita Lee com foto dela dando adeus e música sobre despedida

É tarde, eu já vou indo

Preciso ir embora, 'té amanhã

Mamãe quando eu saí disse

Filhinho não demora em Braçanã

Se eu demoro mamaezinha Tá a me esperar

Pra me castigar Tá doido moço

Num faço isso, não

Vou-me embora, vou sem medo dessa escuridão

Quem anda com Deus

Não tem medo de assombração

e eu ando com Jesus Cristo

No meu coração