Marido mostra Rita Lee se divertindo com homenagem do "Altas Horas": até cantou junto

Homenageada recentemente por diversos artistas no palco do “Altas Horas”, a cantora Rita Lee surgiu animada com a dedicatória do programa à ela. Nas redes sociais do marido, Roberto de Carvalho, a cantora, que se recupera de um câncer no pulmão, apareceu em um raro registro junto do amado - e, nele, os dois surgiram cantarolando junto da homenagem.