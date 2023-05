Último autógrafo de Rita Lee foi para o netinho: "Dedicado a um grande fã que vai sentir saudades"

Na sequência, o caçula de Rita Lee relatou a cena encantadora. “Coloquei no colo dela um papel e uma caneta. As mãos estavam fracas, o punho já não tinha a mesma flexibilidade de antes. Mas ela se lançou no desafio. Primeiro, fez a dedicatória e a assinatura. Depois, o disco voador, provavelmente seu assunto preferido. Ela sempre se dedicava mais nessa parte. Enquanto terminava o desenho, reclamou que a mão não obedecia como queria. Não satisfeita com o disco, tentou desenhar outro mais para a direita, só para provar a si mesma que conseguia fazer um melhor. Até que desabafou: ‘A mão não tá indo, saco!’”, disse ele.