Renata Vasconcellos mostra fotos do filho mais velho: fã pediu para ser nora e teve resposta

Renata Vasconcellos, 49 anos, é bastante discreta nas redes sociais quando se trata de sua vida pessoal. No entanto, a apresentadora do Jornal Nacional (TV Globo) abriu uma exceção para uma ocasião especial: o aniversário de seu primogênito, Antônio. A jornalista usou o Instagram para desejar feliz aniversário ao filho e encantou os seguidores com imagens raras do rapaz. Confira abaixo!