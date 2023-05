Regina Braga e Drauzio Varella estão juntos há 40 anos: se conheceram de maneira inusitada

Regina Braga também falou sobre o início do relacionamento, em entrevista à Band: “Foi um privilégio ter encontrado o Drauzio. O curso era para 25 alunos e, no primeiro dia, tinha 24. Eu estava tensa para que desse tudo certo e propus um exercício de se comunicar apenas por expressões. Uma hora depois, quando estava todo mundo concentrado, batem na porta. O porteiro avisa que tinha alguém que queria participar. Eu, meio incomodada, deixei. Aí entra Drauzio de jeans e camisa branca. Eu falei para ele entrar rápido e não falar nada, nem perguntei o nome para não atrapalhar os outros alunos. No dia seguinte que ele se apresentou, já que no primeiro mandei ele ficar quieto”, contou.