Reencontro de galãs dos anos 90 deixou a web nostálgica: "Irmãos que a vida fez"

"Faltou só o Porthos, @pedropontodevirada que estava pegado com o filho mais novo… mas Aramis, @figueirathierry , D’Artagnan, @rodrigosantoro e nosso anfitrião e chef @javiergoldin dono do @culto_bar nos prestigiou com bons rangos e cervejas geladas. Demais!!!! Teremos outros!", prometeu ainda.