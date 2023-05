Noiva de Victor Pecoraro nega boatos de traição: atriz falou pela 1ª vez sobre o assunto

Pouco menos de um ano após anunciar a separação, o ex-casal Victor Pecoraro e Renata Muller voltou à tona nas redes sociais com um pronunciamento da atual noiva do ator, Rayanne Morais. Apontada pela ex-esposa de Victor como pivô da separação, a atriz usou as redes sociais para se pronunciar pela primeira vez, afirmando que não foi amante dele e acusando Renata de flertar com Victor atualmente.