Ninguém superou idade da filha de Leandro Lima após o "Domingão": nem Luciano Huck

Durante participação no "Domingão", Leandro Lima, intérprete do Levi de "Pantanal", pegou todo mundo de surpresa ao revelar que é pai de uma menina já adulta. Giulia Lins, de 22 anos, apareceu no telão para mandar um recado para o artista e deixou Luciano Huck perplexo: "A conta não fecha".