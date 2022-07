Intérprete da Muda na primeira "Pantanal", atriz trocou novelas por postos: saiba por onde anda

Hoje em dia, Andrea tem 57 anos e um relacionamento desde 2011 com Nélio Roças. O casal leva uma vida discreta, não tem filhos e mantém as contas no Instagram privadas, bem longe dos olhos do grande público. Da primeira versão da novela "Pantanal", Andrea levou amizades que duram até hoje. Como, por exemplo, a proximidade com a atriz Jussara Freire, responsável por dar vida para Filó no folhetim.