Posts misteriosos de Marquezine no Dia dos Namorados reacendem boatos de affair com ator

Em meio aos incansáveis boatos de relacionamento com o colega de “Besouro Azul”, Xolo Maridueña, Bruna Marquezine fez publicações “enigmáticas” no Dia dos Namorados. No Instagram, a atriz compartilhou memes e vídeos sobre “ficante sério” e sobre discrição no relacionamento - algo que reacendeu rumores de que ela estaria em uma relação.