Esposa de Stênio retira ator de entrevista e causa constrangimento: se explicou nas redes

Stênio Garcia protagonizou um momento constrangedor ao tentar conceder uma entrevista para a RedeTV!. O ator conversava com o repórter Marcos Bulques quando sua esposa, Marilene Saade, tentou colocar uma máscara em seu rosto de forma incisiva e, sem sucesso, levou o ator para longe à força.

O vídeo acabou viralizando e ganhou extrema repercussão na web. Criticada pela forma como agiu com o marido, Marilene usou as redes para se pronunciar e revelou uma doença de Stênio que exige extremo cuidado: "Está com um problema no coração que não conseguimos encontrar". Entenda!

Por que esposa de Stênio Garcia interrompeu entrevista

O repórter estava questionando Stênio sobre a relação dele com Beth Goulart, no novo lançamento do livro da atriz, quando tudo aconteceu. Logo que começou a responder, o ator foi interrompido por Marilene Saade.

Visivelmente incomodada, Marilene surge por trás de Stênio, coloca as mãos no rosto do ator tentando tampá-lo com uma máscara ainda fechada e dispara: "Desculpa! Você não pode pegar coronavírus. Não pegou até agora".

O ator tenta reagir, mas a esposa o leva imediatamente para longe das câmeras: "Não. Acabou! Acabou! Vamos para casa". Dá para ouvir alguns gritos de Stênio de "deixa eu acabar", enquanto Marcos, que conduzia a entrevista, lamenta o climão: "Gente! Uma situação constrangedora".

Diante da repercussão, Marilene Saad usou as redes sociais para se explicar e revelou que o ator está sofrendo com um problema no coração, ainda não diagnosticado por completo.

"Vamos aos fatos. O Stênio está com um problema no coração. Ele está proibido de ir na academia, em qualquer lugar, porque está com um problema desde o dia que fez 90 anos de idade. No dia que Stênio fez 90 anos, fomos a Bento, lá a pressão dele caiu, por volta de 22h, ainda no dia do aniversário, para 8 por 4. Passou muito mal, comecei a contatar os nossos médicos para saber como agir e o que fazer".

"Desde então, o remédio que ele toma para a pressão arterial [era hipertenso], há mais de 30 anos, parou de tomar esse remédio. No dia seguinte, estávamos na rua, ele caiu em cima de mim, depois aqui também, por causa da pressão baixa, já interrompido o remédio. Ele caiu em cima de mim e caímos nós dois no chão da rua porque ele é muito forte perto de mim".

"Desde o dia 28, eu estou monitorando a pressão dele 24 horas por dia, a gente não tem ninguém para ajudar. Só tem eu para fazer isso. Não estou reclamando, quando eu tive o coma, quem cuidou de mim foi ele (...). Então ontem, como a gente gostava demais da Nicette, ambos os livros eram em homenagem a ela, eu falei para os médicos que ele queria muito ir".



"Me deram uma incumbência: não deixe ele tirar a máscara, nem em uma fração de segundo", reforçou Marilene, dando detalhes do motivo de ter agido daquele jeito na entrevista. "Eu jurei para três médicos: o clínico, o nefrologista e o cardiologista que ele não ia tirar a máscara em nenhum momento, nenhum segundo".

"Até brincaram se eu ia ao banheiro masculino, mas falei 'deixa, ele não vai tirar'. Eu não acho que ele tenha tirado por mal, ele sabia que eu ou a pessoa que era secretária dele quando ele estava na Globo, teria que colocar na marra, por ordem médica porque ele está com um problema no coração que a gente não está conseguindo encontrar. Ele já passou por mais de dez exames".



Marilene contou os próximos passos rumo ao diagnóstico e completou: "Hipotensão mata, tal como hipertensão, existe um bloqueio atrioventricular que a gente precisa saber em que nível. A partir de segunda-feira (18), ele vai ficar 28 dias monitorado, vão vir 4 vezes aqui".

"Por que eu tive aquela explosão para colocar a máscara? A aflição? Porque os médicos me pediram 'não deixe, Marilene, não deixe, porque se ele pegar a gente não vai poder dar nada para ele. Se ele pegar uma gripe, ele pode vir a óbito porque a gente não sabe o que ele tem. Eu era a pessoa responsável por fazer ele ficar com a máscara. Ele está em um momento da saúde dele que tem algo acontecendo e a gente não sabe o que é".



"Desde o dia 28, eu não durmo, tenho que acordar de meia em meia hora, pra ver a pressão. O que pode acontecer? A pressão que do nada ficou baixa subir e ele ter um AVC. Não é vocês que perdem o Stênio, sou eu e os médicos que estão cuidando dele com tanto afinco. Quem está me julgando, manda um enfermeiro para cá para eu dormir uma só noite. Quem está me chamando de chata, estúpida, sei lá o que, fique no meu lugar sem dormir", seguiu.

"Vocês estão me chamando disso e daquilo, não estão vivendo o que eu estou vivendo. Quem está cuidando sou eu, então vocês não são nada. Não são nada dele. E quem poderia estar ajudando, não tem como, porque meu pai tem 94 anos, meu irmão é advogado e trabalha o dia inteiro, minha mãe faleceu em dezembro do ano passado vomitando sangue na minha frente. As duas filhas do Stênio trabalham e uma ainda cuida da sogra com Alzheimer. Então, eu tenho a ele e ele tem a mim e nesse momento precisa de mim 24 horas".



Ao compartilhar o vídeo, o próprio Stênio se pronunciou: "Contando a verdade para pararem de julgar quem estava zelando por mim. A Marilene Saade só estava cumprindo a ordem do meu cardiologista e do meu clínico e eu me empolguei e tirei a máscara e ela ao ver foi recolocar com toda razão. Eu sou matuto e teimoso, mas ela estava fazendo o que tinha que fazer e ela cuida de mim 24 horas por dia e está sem dormir desde que fiquei hipotenso. Exames serão realizados e vamos compartilhar com vocês. Escutem e entendam. Na minha opinião a imprensa devia ter ligado e checado antes de publicar".

O que declarou o repórter Marcos Bulques sobre o vídeo

Em entrevista ao "A Tarde é Sua", Marcos Bulques, que conduzia a entrevista, se pronunciou sobre o momento constrangedor que presenciou durante o lançamento do livro de Beth Goulart, reforçando que nunca pediu ao ator que tirasse a máscara e criticando o fato de Marilene ter colocado as mãos no rosto de Stênio.

"Sobre o que aconteceu ontem, eu quero deixar claro que eu não pedi para o Stênio Garcia tirar a máscara, porque podem pensar que eu pedi, ele tirou por livre e espontânea vontade. Do nada aquilo aconteceu, ela alegou que foi por conta do coronavírus. Mas engraçado que ela foi no caixa, colocou a mão em tudo e depois na mão dele".

"Achei uma falta de respeito comigo como repórter, não só com a Beth Goulart, que estava lançando um livro, não só com o público, mas principalmente com o Stênio. Foi triste, humilhante, nunca pensei que passaria uma situação dessas", lamentou o repórter. "Não podia fazer nada, foi difícil ver uma pessoa com uma carreira brilhante que não merecia passar por essa situação", completou.