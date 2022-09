Dua Lipa fez vários passeios no Brasil, mas quem roubou a cena foi seu pai: flagras viralizaram

Dua Lipa teve uma companhia mais que especial para curtir os dias no Brasil. A cantora entregou tudo em shows realizados em São Paulo e Rio de Janeiro, durante o Rock in Rio, aproveitando para turistar ao lado do pai, Dukagjin Lipa, que roubou completamente a cena — e também os corações — de parte dos fãs da diva pop. Confira!