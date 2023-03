Nicolas Prattes namora ex-bailarina do Faustão: ator mantém relação longe dos holofotes

Luiza Caldi nasceu em Leopoldina, em Minas Gerais, e morava no Rio de Janeiro até pouco tempo atrás. No entanto, se mudou para São Paulo quando passou a integrar o balé do programa do Faustão. Na descrição do seu perfil do Instagram, uma curiosidade: além de dançarina, Luiza também é dentista e modelo. “Uma misturada danada”, escreveu.