Por que Fred e Bianca Andrade terminaram o relacionamento: jornalista expôs no BBB23

Fred Desimpedidos e Bianca Andrade, a Boca Rosa, ficaram juntos por quase dois anos anos e, no início de 2022, o fim do relacionamento do então casal foi anunciado. O então casal havia dado as boas-vindas a Cris, seu único filho, há pouco tempo – e parte das razões para este término tão questionado pelo público veio à tona recentemente no “Big Brother Brasil” 23.