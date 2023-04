Carol Dantas, mãe do filho de Neymar, celebra notícia de que ele será pai de novo: "Trazendo amor"

Na última terça-feira (18), Neymar e a namorada, Bruna Biancardi, surpreenderam a todos ao anunciar que estão à espera do primeiro filho do casal. Em meio às muitas felicitações, porém, o que mais chamou a atenção foi a resposta de Carol Dantas, mãe do filho de Neymar, à notícia, demonstrando grande felicidade com a chegada de mais um membro da família.