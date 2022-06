Nanda Costa virou atriz para ir atrás do pai que a abandonou: "Ter orgulho de mim e voltar"

Não foi à toa que ela saiu de Paraty (RJ), cidade onde morava com a família, e se mudou para São Paulo com apenas 14 anos. Na época, sofreu um baque com a morte repentina da tia, com quem morava. Mesmo assim, não desistiu. Estudou artes cênicas e teatro — e logo que resolveu trocar a capital paulista pelo Rio de Janeiro as coisas começaram a mudar.