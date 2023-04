Quase ninguém lembra, mas Ivete e Luciano Huck já foram um casal: são amigos até hoje

Luciano Huck e Angélica estão casados há quase 20 anos e, juntos, têm três filhos. Ivete Sangalo, por sua vez, está desde 2008 casada com Daniel Cady, com quem também tem três herdeiros. O que quase ninguém lembra é que o apresentador e a cantora já formaram um casal no final dos anos 1990.