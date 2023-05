Personagem de "Mulheres de Areia" foi essencial para Marcos Frota: ajudou a viver luto pela mulher

Marcos Frota conheceu Cibele, sua primeira esposa, quando tinha apenas 15 anos de idade. O namoro de adolescência resultou em uma união que durou entre 1976 e 1993 e só seria desfeita com a morte de Cibele em um trágico acidente de carro. Viúvo aos 37 anos, Marcos Frota teve de lidar sozinho com a criação dos três filhos. Quando Cibele morreu, Amaralina, a primogênita do casal, estava com 14 anos, Apoena, 12 e Tainã, o caçula, tinha apenas 3 aninhos.