Xuxa revela que teve corpo modificado sem autorização em cirurgia: "Não entendia o porquê"

Eventualmente, Xuxa realizou a cirurgia, mas acordou com dores no corpo para muito além dos seios. “Quando acordei, acordei com 320 ml de peito. A mulher fez uma lipo aqui [barriga], botou para cá [quadril]. Acordei com dois pontos meio roxos do lado aqui [lateral dos olhos]. Sentia dor no corpo todo e não entendia o porquê”, afirmou, revelando também o que a médica teria dito após a cirurgia.