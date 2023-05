MC Guimê faz primeiros shows após expulsão do BBB23 e Lexa comenta: "Deus o abençoe"

Expulso do BBB23 após acusação de importunação sexual, MC Guimê deu novos passos para retomar a sua carreira artística e fez os primeiros shows, voltando aos palcos no interior de São Paulo, atitude que contou com o apoio de Lexa, com quem entrou casado no reality da Globo. Pelo que se sabe, os dois não estão juntos, mas mantém a amizade.