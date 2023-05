MC Cabelinho e Bella Campos falam até em casamento no "Fantástico": atriz rebateu críticas

MC Cabelinho e Bella Campos, o casal mais amado do público de "Vai na Fé", revelaram que pretendem se casar, durante participação no "Fantástico", quando deram mais detalhes da história de amor, além dos planos para o futuro. Diante da repercussão da novidade, a atriz usou as redes sociais para rebater críticas por não ter revelado a data exata.