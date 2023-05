Mansão de MC Cabelinho é grandiosa e repleta de fotos dele com Bella Campos: veja imagens

Casal queridinho do público, Bella Campos e MC Cabelinho deram uma entrevista ao “Fantástico” (Rede Globo) recentemente - e, nela, partes da sala e da cozinha da mansão do funkeiro ficaram visíveis. Com paredes de cimento queimado, a casa do cantor tem decoração em tonalidades neutras com toques de azul e laranja, além de algumas plantas e diversas fotos do casal.