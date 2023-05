Apresentador que vivia palhaço "Bozo" vive em mansão: escritório é cheio de palhaços

Conhecido especialmente por ter interpretado o palhaço Bozo entre 1982 e 1989, Luis Ricardo abriu recentemente as portas de sua casa. Casado há quase 31 anos com a esposa, Zahie, ele vive com ela e os filhos dos dois, Mayara e Luis Ricardo Júnior, em São Paulo - e tem na mansão um cômodo cheio de palhaços.