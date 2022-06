Mansão de Marcelo Adnet tem piscina de borda infinita e vista surreal do Rio de Janeiro: fotos

Quem acompanha as redes sociais de Marcelo Adnet e da esposa, a atriz Patrícia Cardoso, pode ver mais do que imagens fofas da pequena Alice, a filha do casal que completa dois anos em 2022. As fotos da mansão do comediante impressionam pela vista de tirar do fôlego de uma das paisagens mais cobiçadas da Zona Oeste do Rio de Janeiro.