Mansão de Giovanna Antonelli mistura luxo e modernidade: atriz não abre mão de espaço zen

O refúgio da atriz no Rio de Janeiro apresenta elementos de praia com um quê de sofisticação, incluindo um mix de texturas, materiais e estilos. Por isso, o ambiente aberto reúne cozinha gourmet, sala de jantar e estar em perfeita harmonia com o espaço externo. Na paleta de cores, o cinza, areia e pitadas de preto e branco se misturam com detalhes em madeira, como um banco, por exemplo que traz um clima de descontração extra ao espaço.