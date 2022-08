Mansão de Hebe Camargo na praia foi colocada à venda por R$ 18 milhões: vista é privilegiada

No térreo, o imóvel conta com uma fachada clássica, jardim de inverno, três suítes, sala de jantar com projetor, pé direito alto, lavabo e sala de TV. A entrada de luz nos ambientes internos é um dos diferenciais do projeto. Da sala principal, é possível deslumbrar a vista da área externa e os tons de azul fazem toda diferença no conforto.