Maju Coutinho quebra protocolo e posta fotos raras de viagem ao lado do marido

Discreta quando o assunto é a vida pessoal, Maju Coutinho quebrou um protocolo entre jornalistas da Globo para dividir alguns momentos ao lado do marido, Agostinho Paulo Moura, com quem curtiu viagem de férias. Os dois foram ao ao deserto do Atacama, localizado no Chile, registrando o passeio nas redes sociais. Confira!