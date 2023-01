Filha de Boninho e Ana Furtado surpreende pela semelhança com o pai: até a atriz concordou

Ana Furtado usou as redes sociais para dividir um registro do marido, Boninho, com a filha, Isabella, que já completou 15 anos e é tão parecida com o pai que surpreende. A própria apresentadora já concordou que a semelhança entre os dois é maior e os comentários foram tomados por reações dos fãs da família confirmando isso: "Iguais". Confira!