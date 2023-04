Maíra Cardi homenageia Primo Rico com tatuagem: gravou as iniciais dele na pele

Usando o Instagram, Maíra Cardi publicou recentemente uma selfie na companhia do namorado, Thiago Nigro, e um detalhe da foto chamou a atenção dos fãs. Agora, nos dedos de uma das mãos, Maíra tem as iniciais do empresário em homenagem a ele - trabalho realizado por Rafinha, tatuador e vencedor da 8ª edição do “Big Brother Brasil” (Rede Globo).