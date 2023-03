Virginia cobre tatuagem que fez para homenagear o ex: veja o antes e depois

Junto do cantor Zé Felipe desde julho de 2020, a influencer Virginia tinha, até recentemente, uma tatuagem feita em homenagem ao ex, o youtuber Rezende. O término aconteceu em maio do mesmo e, durante o relacionamento, ela fez no ombro uma arte com as iniciais do então namorado – e, agora, ela cobriu a homenagem com um novo desenho.