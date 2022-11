Luisa Arraes comemora o aniversário da mãe e muita gente só descobriu parentesco agora

Luisa Arraes usou as redes sociais para comemorar o aniversário da mãe, Virgínia Cavendish, que completou 52 anos, mas segue sendo um exemplo de beleza para a herdeira. Muita gente não fazia ideia de que Virgínia, rostinho já conhecido do meio artístico, era mãe da atriz, se surpreendendo com o parentesco diante da homenagem.