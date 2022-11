Filhos de Bárbara Borges, ex-Paquita, são uma graça: o mais velho tem só 8 anos e é a cara dela

Bárbara Borges, ex-Paquita de Xuxa Meneghel, se destacou entre os peões de "A Fazenda 14", revelando ter aceitado entrar no reality por uma dificuldade financeira após o divórcio com o ex-marido, onde não conseguia mais trabalho. Da relação com Pedro Delfino, de quem separou em 2020, nasceram Martim e Theo, que são uma graça. Veja fotos!