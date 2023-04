Luis Lobianco está com o marido há 10 anos: se casaram em hotel icônico sem convidados

"Há 10 anos intuímos que queríamos compartilhar a vida. Desde então esse desejo só se confirmou. Nesse tempão são muitas histórias, lugares, pessoas... muitos Lúcios e muitos Luíses surgiram. Muitas maneiras de viver perto e cada um com seu espaço. Esse é o segredo? Não sei. Cada encontro é único e mesmo as regras, os desejos, o tempo e o Mundo mudam independente do que se estabeleça”, disse.