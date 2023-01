Luciano Szafir posta foto rara ao lado de irmã gêmea que quase ninguém conhecia: é discreta

Luciano Szafir compartilhou uma foto ao lado da irmâ gêmea, Priscila Szafir, com quem faz raras aparições nas redes sociais. Diferente do pai de Sasha Meneghel, Priscila é discreta, tem um perfil trancado no Instagram e dispensa a fama, mas deu o que falar pela semelhança: "Que genética!".