Cláudia Abreu tem filha muito parecida com ela: também seguiu caminho artístico

Maria Maud, filha mais velha de Cláudia Abreu, além de fisicamente muito parecida com a mãe, também optou pela carreira artística e já começa a colher frutos de seu talento. Aos 21 anos, a jovem cantora recentemente fez sua primeira apresentação pública no programa “Domingão com Huck” (Rede Globo) e levou a atriz às lagrimas.