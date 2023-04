Arthur Aguiar e Lua Blanco se reencontram 12 anos após término e fãs celebram: são amigos

O término do casal queridinho do público, que ganhou o apelido de LuAr, aconteceu de forma amigável. Tanto que 12 anos depois, Lua entrou em contato com o ex-namorado para pedir emprestado o estúdio para a gravação de um novo clipe. “Você que me acompanha desde ‘Rebelde” tem uma pessoa aqui em casa nesse momento, ali no estúdio, gravando cenas para o novo clipe dessa pessoa”, disse Arthur no Stories fazendo mistério.