Lexa fretou jatinho para reencontrar Guimê após expulsão: “O que vai acontecer só Deus sabe”

Após surgir aos prantos no Instagram, a cantora Lexa revelou aos fãs que, com a expulsão de MC Guimê do ˜BBB23˜, ela se encaminhou diretamente ao Rio de Janeiro para encontrar o marido. Na ocasião, ela pontuou que os dois têm muito a considerar devido ao tempo de relacionamento – mas deixou claro que não tem ideia de qual será o futuro do casamento.