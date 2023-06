Leticia Cazarré mostra Maria Guilhermina dando sorrisão e encanta: "Que princesinha"

Com quase um ano de idade, Maria Guilhermina, caçula de Leticia e Juliano Cazarré, ganhou uma homenagem dos pais recentemente. No Instagram, a mãe da menina publicou fotos em que ela aparece fazendo caras e bocas - e, ao compartilhar, ambos fizeram declarações sobre a jornada de saúde dela, que nasceu com uma anomalia cardíaca.