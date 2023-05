Esposa de Cazarré atualiza estado de saúde de Maria Guilhermina após cirurgia: "Indo bem"

Devido ao problema cardíaco com o qual nasceu, a pequena Maria Guilhermina, filha caçula de Leticia e Juliano Cazarré, passou por uma nova cirurgia no coração recentemente. A família, que vive no Rio de Janeiro, veio a São Paulo para acompanhar o procedimento - e, após a realização dele, a esposa do ator usou as redes sociais para atualizar o estado de saúde da filha.