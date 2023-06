Julio Rocha faz festa dupla para os filhos: Eduardo tem 3 anos, mas foi seu 1º aniversário

Celebrando o primeiro mês de vida da filha mais nova, Sarah, e os três anos do filho do meio, Eduardo, Julio Rocha e a esposa, Karoline Kleine, decidiram fazer uma festa dupla. Na ocasião, eles celebraram as duas crianças - e Eduardo, que não conhecia o conceito de festas de aniversário por ter nascido durante a pandemia de Covid-19, ficou maravilhado.