Filho de Helena Ranaldi já atua e segue os passos da mãe: estuda para se profissionalizar

Além das peças de teatro que desenvolve ao lado do atual marido, o ator e diretor Daniel Alvim, Helena está na fase de finalização do primeiro longa-metragem do casal, “Cordel do Amor Sem Fim”. Enquanto isso, Pedro, além de estudar, já atuou em peças e mostra tudo no Instagram com muito orgulho, se definindo como ator na bio do perfil.