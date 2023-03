Após críticas, Jojo Todynho explica uso de remédio para perda de peso: "Faço tratamento"

Durante os últimos meses, Jojo Todynho se abriu com os fãs sobre estar com esteatose hepática (gordura no fígado) e predisposição a uma série de problemas de saúde devido aos hábitos de alimentação e exercício físico. Por isso, ela decidiu que fará uma cirurgia de redução de estômago – e, antes disso, está tentando perder peso com dieta, exercícios e tratamento especializado.