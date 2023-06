Jennifer Aniston deixa fachada de mansão em Los Angeles à mostra: casa é cercada por natureza

No registro, é possível ver a ampla piscina da casa, que é cercada por um deque de madeira, e os inúmeros janelões na fachada. Além deste registro, a atriz também já publicou outros vídeos e fotos em que é possível ver parte da cozinha e o impressionante banheiro, cuja parede do box é de vidro do chão até o teto.