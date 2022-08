Irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi explica motivo da ausência em redes: "Prefere não aparecer"

Em comunicado publicado no Instagram de Rodrigo, a família comemorou o fato do ex-BBB estar conseguindo cumprir a rotina de exercícios e ainda contou que o famoso tinha finalizado o dia com um açaí: "Encerrou as metas do dia tomando um açaí do jeito que gosta! A cada dia você se supera mais Rodrigo! Você é nosso orgulho, nosso exemplo de força! Continue assim!".