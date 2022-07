Rodrigo Mussi recebe alta do hospital após 28 dias do acidente: fará tratamento em clínica

Rodrigo Mussi sofreu um acidente grave de carro na volta do Estádio do Morumbi, em São Paulo, na madrugada de 31 de março. O veículo de transporte por aplicativo em que ele estava bateu na traseira de um caminhão. O choque fez com que o rapaz, que estava no banco de trás, sem cinto de segurança, fosse arremessado à parte da frente do carro.