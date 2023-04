Lucio Mauro Filho garantiu 10 anos de vida ao pai com "pegadinha": mentira depois virou verdade

No “Flow Podcast”, Lucinho surpreendeu ao revelar que chegou a mentir para salvar a vida do pai. Hospitalizado após passar mal em casa, Lucio Mauro foi diagnosticado com uma bolha próxima ao coração que poderia resultar em um acidente vascular cerebral (AVC). O famoso, no entanto, não queria ficar internado, e afirmava já ter vivido tudo o que prcisava.