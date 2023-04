Filho mais velho de Ludwika Paleta já tem 23 anos: também é ator e já trabalharam juntos

Quem vê a jovialidade da atriz Ludwika Paleta não imagina que ela tem um filho adulto, já com 23 anos. Famosa no Brasil por papéis marcantes como Maria Joaquina, em “Carrossel” (1989), Ludwika foi mãe no auge da carreira, quando tinha apenas 21 anos. Vem saber mais sobre os filhos dela!